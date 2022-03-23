Кузнецов забросил 22-ю шайбу в сезоне, продлив серию матчей с очками до 10

Евгений Кузнецов забросил 22-ю шайбу в сезоне, продлив серию матчей с очками до 10. Российский нападающий «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:5).

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