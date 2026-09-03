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Медведев: инвестиции в ОПК приносят ощутимую пользу в ходе СВО

Медведев: инвестиции в ОПК приносят ощутимую пользу в ходе СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что средства, вложенные в реконструкцию предприятий оборонно-промышленного комплекса и выпуск новой техники, дают реальный эффект в ходе специальной военной операции.

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