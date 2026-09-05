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Царьград

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Барбер Илья Пленин отметил тренд на русские бороды в 2026 году

Барбер Илья Пленин отметил тренд на русские бороды в 2026 году

В 2026 году в моде русская борода и эспаньолка. Барбер Илья Пленин поделился трендами, отметив популярность трехдневной щетины среди молодежи.

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