Нагиев вернулся к работе, но продолжает молчать. Самое время вспомнить поговорку про два стула?

Дмитрий Нагиев вернулся к работе в России, но продолжает хранить молчание. Поведение шоумена даёт повод вспомнить поговорку про два стула?Месяц назад популярный шоумен и актёр Дмитрий Нагиев после продолжительной паузы возобновил профессиональную деятельность в России.