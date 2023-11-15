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Нагиев вернулся к работе, но продолжает молчать. Самое время вспомнить поговорку про два стула?

Нагиев вернулся к работе, но продолжает молчать. Самое время вспомнить поговорку про два стула?

Дмитрий Нагиев вернулся к работе в России, но продолжает хранить молчание. Поведение шоумена даёт повод вспомнить поговорку про два стула?Месяц назад популярный шоумен и актёр Дмитрий Нагиев после продолжительной паузы возобновил профессиональную деятельность в России.

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