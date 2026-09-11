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Россия пригрозила Литве ядерным ответом на размещение оружия

Россия пригрозила Литве ядерным ответом на размещение оружия

Решение Литвы разместить ядерное оружие, нацеленное на Россию, повлечёт зеркальный ответ РФ, предупредил Дмитрий Песков.

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