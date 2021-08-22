Лондон признался в манипуляциях вокруг истории с Навальным

Сергей ЕПолитикаЛондон признался в манипуляциях вокруг истории с Навальным Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по пунктам разобрала заявление коллег из Великобритании.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвладимир шеинЗа такое хамство Навальному впаять еще десятку !!!!СБсергей Бахаревне знаю какая там показалась голова а то что этот весь запад со своими приколами что с навалом что с санкциями надоел до чертиков ничего нового одно и тожеБОБорис ОсиповКомментировать
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