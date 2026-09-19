К 15:00 второго дня выборов явка в Свердловской области почти достигла 29%

По состоянию на 15:00 местного времени 19 сентября явка на выборах в Госдуму в Свердловской области составила 28,99%, а с учетом ДЭГ – 29,06%.
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