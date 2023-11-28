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В Сети появилось видео уничтожения украинского дрона возле Рязанского НПЗ

В Сети появилось видео уничтожения украинского дрона возле Рязанского НПЗ

Телеграм-канал "SHOT" опубликовал кадры, снятые в Рязанской области27 ноября губернатор Рязанской области Павел Малков в своём телеграм-канале сообщил, что над территорией региона был сбит беспилотный летательный аппарат.

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