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stroim21

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Бассейн и модернизация котельной в Росляково: как меняется инфраструктура жилого района

Когда речь заходит о развитии небольших районов, часто кажется, что все масштабные проекты обходят их стороной.

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