В России займутся развитием круизного туризма

Минэкономразвития РФ представило в правительство РФ план по развитию круизного туризма в России. Об этом заявил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности министерства Владимир Трач в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по приключенческому туризму.
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