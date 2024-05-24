В России займутся развитием круизного туризма

Минэкономразвития РФ представило в правительство РФ план по развитию круизного туризма в России. Об этом заявил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности министерства Владимир Трач в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по приключенческому туризму.