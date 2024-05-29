Шольц: Украина может нанести удар по РФ в соответствии с международным правом

Eduard Лысое ЧМО,сего вы тут всем "очки втираете"? Какое право?Какого черта вы лохи Европы вмешиваетесь в дела чужих стран и подмениваете власть? Тебя давно повесить надо как преступника!

Eduard Европа и Америка не имеют права ничего коментировать,ничего прставлятт странам к ним не входящим,это Закон.Это как то что вы не имеете права лезть в чужую квартиру!