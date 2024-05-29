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Шольц: Украина может нанести удар по РФ в соответствии с международным правом

Шольц: Украина может нанести удар по РФ в соответствии с международным правом

Канцлер Германии Олаф Шольц уклончиво ответил на вопрос прессы о возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию.

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Комментарии
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Eduard
Лысое ЧМО,сего вы тут всем &quot;очки втираете&quot;? Какое право?Какого черта вы лохи Европы вмешиваетесь в дела чужих стран и подмениваете власть? Тебя давно повесить надо как преступника!
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15 час.
Eduard
Европа и Америка не имеют права ничего коментировать,ничего прставлятт странам к ним не входящим,это Закон.Это как то что вы не имеете права лезть в чужую квартиру!
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15 час.
Eduard
Вы не имете права вмешиваться в чужие страны,знайте свою территорию!
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15 час.

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