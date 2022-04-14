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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 апреля 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 апреля 2022 года

Энергетический прогноз на четырнадцатое число четвёртого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код  1307 = Близкие, идущие к Богу, есмь поддержка Духовного Воскрешения, и это очень важно, ибо они помогают на этом трудном Пути =Боль сделала тебя сильнее, слёзы сделали тебя храбрее, разочарование сделало тебя мудрее - поблагодари Прошлое за лучшее Будущее =Главное, счастливый брак может быть только на уровне сердца, это означает, что сначала идёт дружба, а потом и всё остальное =Каждый человек полностью соответствует той среде, в которой он вырос, соответствует его окружению и опыту =Когда вам удаётся создать в себе тишину, то есть успокоить шум и волнение низших мыслей и чувств, вами овладевает Свет Духа =Когда Любовь живёт в зависимости, появляется уродство, а когда Любовь течёт вместе со свободой, появляется красота =Компромисс - это искусство разделить пирог так, чтобы каждый был уверен в том, что лучший "кусок" достался ему =Любое действие, которое способствует подъёму или повышению частоты «я» (сначала), а затем и коллектива, — это работа Света =Наиболее счастливые люди — это не те, которые имеют всё лучшее, а те, которые извлекают всё лучшее из того, что имеют… =Не учите других, не старайтесь их изменить.

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