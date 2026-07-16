Лепс: 200–300 тысяч в месяц — «обычный доход» для большинства семей в России

Лепс посочувствовал семьям с 300 тысячами дохода в месяц — и удивил зрителей.Народный артист Григорий Лепс в интервью на YouTube-канале предпринимателя Эмина Агаларова высказался о финансовом положении россиян.
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