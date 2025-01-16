В кузовном автосервисе раскрыли, через сколько лет начнут ржаветь китайские машины

Одним из ключевых факторов долговечности автомобиля является устойчивость его кузова к коррозии, особенно в условиях российского климата, где воздействие влаги, реагентов и других агрессивных факторов особенно ощутимо.
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