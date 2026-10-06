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Украина в критическом положении: Мендель призвала поскорее закончить конфликт

Украина в критическом положении: Мендель призвала поскорее закончить конфликт

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала как можно скорее прекратить противостояние с Россией вместо того, чтобы убеждать украинцев готовиться к очередной тяжёлой зиме .

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