Политика как он...
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Политика как она есть

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Экс-посол Мюррей: Британия не откажется от конфронтации с РФ в скором времени

Экс-посол Мюррей: Британия не откажется от конфронтации с РФ в скором времени

Великобритания в ближайшее время не откажется от курса на конфронтацию с Россией. Об этом заявил шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в беседе с РИА Новости.

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