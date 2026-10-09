Brooklyn Nine-Nine Cast And Co-Creator Remember Andre Braugher, Imagine What Jake And Amy Are Up To Now (Six Kids?!?)

At New York Comic Con, the Brooklyn Nine-Nine cast reunited to remember Andre Braugher, imagine Jake and Amy's future, and reflect on the NBC comedy's legacy.
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