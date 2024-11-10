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Царьград

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Россия в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США

Россия в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США

Общий объем поставок достиг 61 тысячи тонн на сумму 191 миллион долларов.Поставки шоколада из России в США выросли более чем в три раза, как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

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