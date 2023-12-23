Заместитель главы «Роскосмоса» обвиняется в мошенничестве

Заместитель генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» по гособоронзаказу Олег Фролов задержан и заключен под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
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