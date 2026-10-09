Стало известно, кого в Татарстане не могут уволить при сокращении

В Татарстане ряд категорий работников защищен от увольнения по сокращению штата. Трудовое законодательство также предусматривает преимущественное право на сохранение рабочего места для отдельных сотрудников.
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