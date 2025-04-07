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Очередное ограничение: власти Таиланда вводят новые правила для туристов

Очередное ограничение: власти Таиланда вводят новые правила для туристов

Власти Таиланда усложнят условия для въезда иностранных туристов на территорию страны. С 1 мая 2025 все гости будут обязаны заполнять специальную миграционную онлайн-форму, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на туристическое управление Таиланда.

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