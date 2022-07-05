Будівля лікарні в Сєвєродонецьку, яка зазнала російського обстрілу. Архівне фото Донбас і таємничий “єдиний задум” Путіна Експерти про цілі, які Росія ставить перед військовими, і яку ціну їм доводиться платити за їхнє досягнення Після запеклих багатоденних боїв, рівних яким Європа не бачила з часів Другої світової війни, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 3 липня […] Сообщение Донбас та таємничий “єдиний задум” Путіна появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.