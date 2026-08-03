Умер художник Павел Еськов: Петербург потерял талантливого мастера

Прощай, светлый художник. 30 июля скончался Павел Еськов, известный петербургский живописец. Член Союза художников с 2009 года, он славился уникальным стилем и воплощал солнечный Петербург на своих картинах.
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