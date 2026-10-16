В программе «Мнение» руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что он после трехдневного якобы перерыва возобновляет удары по российским НПЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AB Итальянский спецн...
- AB Итальянский спецн...
- AB Как трактовать вы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым