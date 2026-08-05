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Мы соседи по планете

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Дикий Запад на снимках Тимоти О’Салливана

С детства Дикий Запад ассоциируется у нас с бескрайними прериями, по которым скачут отважные ковбои, отстреливаясь от коварных индейцев, чтобы потом в салуне рассказать друзьям о своих приключениях между парой стаканов виски.

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