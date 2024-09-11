Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Яркий рейд провели в Екатеринбурге

Яркий рейд провели в Екатеринбурге

Avia.pro - СМИ Силовики, настоящие артисты в своих ярких постановках! На этот раз они устроили целое шоу прямо на складах Ozon в Екатеринбурге, и, как обычно, главными звездами представления стали нелегальные мигранты.

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Комментарии
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Tania Еременко
А главный режиссер - это Куйвашев. Бесспорно.
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7 час.
Нина Попова
А на рынках когда такие спектакли будут проводить? Да, и на улицах, в рабочее время много чужаков ошивается и некоторые из них на дорогих машинах.
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2 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Путин его любит,поэтому так долго держит.
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59 мин.

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