Боррель в Саудовской Аравии обсудил ситуацию в Газе и Красном море

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель посетил Саудовскую Аравию. Там он обсудил две важные темы: атаки хуситов на торговые суда в Красном море и ситуацию в секторе Газа, написало РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии