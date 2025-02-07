Шёпот ЦБ перерос в скандал: Россию накрывает управляемый хаос

Сейчас по очень многим ТГ-каналам и СМИ, в том числе иноагентским, разгоняют "мнения" по поводу ключевой ставки: "Что же с ней будет?" Кто-то пишет про то, что она может вырасти вообще до 30% уже в этом году, и тогда всем "кранты" Некоторые "успокаивают", что на заседании Совета директоров Центробанка 14 февраля ключевая ставка, вероятно, не будет повышена.