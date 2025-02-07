Шёпот ЦБ перерос в скандал: Россию накрывает управляемый хаос

Сейчас по очень многим ТГ-каналам и СМИ, в том числе иноагентским, разгоняют "мнения" по поводу ключевой ставки: "Что же с ней будет?" Кто-то пишет про то, что она может вырасти вообще до 30% уже в этом году, и тогда всем "кранты" Некоторые "успокаивают", что на заседании Совета директоров Центробанка 14 февраля ключевая ставка, вероятно, не будет повышена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Ё-моё, кажись, русские разозлились!": Ракеты и "Герани" снесли ночью пол-Украины, румынская авиация поднялась в воздух
- Жаркий январский день: Массированный удар по Украине - вертолёты понеслись в Румынию
- Генерал Путина поймал ВСУ в "кровавую ловушку": Тысячи солдат в "котлах". Два контрнаступа "захлебнулись" за сутки. Сводка с фронтов СВО
Свежие комментарии