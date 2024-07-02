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Пальба по живым мишеням: дети гастарбайтеров в действии

Пальба по живым мишеням: дети гастарбайтеров в действии

Avia.pro - СМИ "Ты кто такой в меня камера делай, сейчас сломай твой телефон": возмущается ценный специалист, обращаясь к жителю города Оренбург, город, где каждый день как фильм Тарантино: полон неожиданностей, драмы и ярких персонажей.

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