Харрис заявила, что добивается нового раунда дебатов с Трампом

Вице-президент США Камала Харрис, которую демократы выдвинули на пост главы Белого дома, добивается нового раунда дебатов со своим основным политическим соперником – экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом.
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