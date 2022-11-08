США подтвердили контакты с Россией для снижения риска применения ядерного оружия

Вашингтон в недавнем прошлом контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия и предупредить о возможных последствиях, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА "Новости".
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