В ФБР заявили об угрозе терактов в общественных местах в США

Global Look Press/Norbert Eisele-Hein/http://imagebroker.com/#/search Власти Соединенных Штатов обеспокоены возможностью скоординированной атаки исламских экстремистов в стране, аналогичной той, что произошла в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.
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