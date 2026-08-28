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Газета.ру

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Разработчик БПЛА Товкач: российские системы РЭБ лишают связи дроны противника

Разработчик БПЛА Товкач: российские системы РЭБ лишают связи дроны противника

Разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач в интервью kp.ru объяснил принцип действия новых российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна купол гарант», способных глушить американскую спутниковую систему Starlink, используемую Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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