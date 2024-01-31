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Reuters: суд штата Делавэр в США отменил выплату Илону Маску почти $56 млрд

Reuters: суд штата Делавэр в США отменил выплату Илону Маску почти $56 млрд

В США суд штата Делавэр постановил аннулировать решение совета директоров компании Tesla, который в 2018 году согласился выплатить владельцу и главе предприятия Илону Маску $55,8 млрд в качестве бонуса за руководство организацией.

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