Специалист Тихонов: цены на мясо растут из-за увеличения затрат на логистику

Цены на мясо в России растут, несмотря на то, что страна вошла в топ-4 крупнейших производителей этой продукции, потому что увеличивается себестоимость, затраты на выплату сотрудникам, логистику и оборудование.
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