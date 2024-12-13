Подоляка подтвердил, что бойцы КНДР участвовали в штурме Плехово под Курском

Военный обозреватель Юрий Подоляка рассказал о штурме Плехово в Курской области. В своем Telegram-канале Подоляка написал, что вчера в сеть просочилась информация о северокорейских бойцах и их участии в боях под Курском.
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