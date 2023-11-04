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Байден заявил о прогрессе в обеспечении гуманитарной паузы в Газе

Байден заявил о прогрессе в обеспечении гуманитарной паузы в Газе

Американский лидер Джо Байден сообщил о продвижении в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в секторе Газа.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
А мусульманская конгрессвумен от штата Мичиган Рашида Тлаиб не Обеспокоилась Тем что Сотворили ее братья по разуму/вере 7 октября и продолжают свое дело по Уничтожению Гражданских Израиля? Или она этого даже не знала или Знать Никогда Не Желала??? Ложь и Запредельный Цинизм ХАМАСовских Оправдывателей УЖАСАЮЩА!!!
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