Байден заявил о прогрессе в обеспечении гуманитарной паузы в Газе

Vladimir Soukhatchev

А мусульманская конгрессвумен от штата Мичиган Рашида Тлаиб не Обеспокоилась Тем что Сотворили ее братья по разуму/вере 7 октября и продолжают свое дело по Уничтожению Гражданских Израиля? Или она этого даже не знала или Знать Никогда Не Желала??? Ложь и Запредельный Цинизм ХАМАСовских Оправдывателей УЖАСАЮЩА!!!