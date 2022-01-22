ВКС России получили серийные Су-57

В четверг 20 января состоялся очередной Единый день приемки военной техники, в ходе которого заместитель главы военного ведомства России Алексей Криворучко сообщил о получении воздушно-космическими силами РФ в прошлом году 17 новых боевых самолетов.
В четверг 20 января состоялся очередной Единый день приемки военной техники, в ходе которого заместитель главы военного ведомства России Алексей Криворучко сообщил о получении воздушно-космическими силами РФ в прошлом году 17 новых боевых самолетов.
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