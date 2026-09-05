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В кастрюльке

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Ленивые пирожки с сыром и зеленью на кефире: тесто без дрожжей и долгого ожидания — быстро, просто и вкусно на завтрак или перекус!

Ленивые пирожки с сыром и зеленью на кефире: тесто без дрожжей и долгого ожидания — быстро, просто и вкусно на завтрак или перекус!

Давайте приготовим маленькие ленивые пирожки, которые не требуют ни дрожжей, ни времени на расстойку.

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