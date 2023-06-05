Перебои в расписании 8 автобусов ожидаются из-за ремонта на улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде, сообщается в группе новой маршрутной сети ВКонтакте.
Популярные статьи
- В минобороны рассказали, что украинские диверсанты отошли с территории Белгородской области
- Двух нижегородских школьников наградили нагрудным знаком «Горячее сердце» за героизм при оказании помощи людям
- Нижегородская пенсионерка передала велотренажер и беговую дорожку для реабилитации военнослужащих СВО
Свежие комментарии