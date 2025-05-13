Камеральный контроль: как должники по налогам в Мангистау могут сами устранить нарушения

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что целью камерального контроля является предоставление налогоплательщику права самостоятельного устранения нарушений, передает inAktau.
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