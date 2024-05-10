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Нападение совершено на комплекс бывшего генконсульства РФ в Лейпциге

Несколько человек совершили нападение на комплекс бывшего Генконсульства России в Лейпциге, забрались на балкон здания и развернули антироссийские плакаты, сообщили в Telegram-канале посольства России в Германии.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Семейство зонтичных,подвид &quot; укроп&quot; решили обгадить праздник....ущербные.....
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