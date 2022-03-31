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От Сочи до Сахалина: 2,6 миллиона россиян посетили этой зимой заснеженные склоны

От Сочи до Сахалина: 2,6 миллиона россиян посетили этой зимой заснеженные склоны

Самым популярным направлением среди горнолыжных курортов страны стали Олимпийские склоны Сочи. Этой зимой здесь отдыхал каждый второй любитель экстрима из клиентов сотовой сети Мегафон.

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