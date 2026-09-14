Шлейф Трампа, Зеленский в поисках гурта и преддверие экономической катастрофы. Украина на минувшей неделе

Прошедшая на Украине неделя сильно отличалась от предыдущих прежде всего тем, что прошла под эгидой или вернее в шлейфе встречи спецпосланников Трампа с Зеленским, приоткрыла экономическую катастрофу страны и оказалась самой неудачной в последние месяцы для Украины в военном отношении.