Шлейф Трампа, Зеленский в поисках гурта и преддверие экономической катастрофы. Украина на минувшей неделе

Прошедшая на Украине неделя сильно отличалась от предыдущих прежде всего тем, что прошла под эгидой или вернее в шлейфе встречи спецпосланников Трампа с Зеленским, приоткрыла экономическую катастрофу страны и оказалась самой неудачной в последние месяцы для Украины в военном отношении.
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