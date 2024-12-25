ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян

Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля сообщил, что ЦБ вместе с Росфинмониторингом, банковскими учреждениями и экспертами работает над созданием новой платформы.
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