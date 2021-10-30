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Бывший муж несколько лет издевается над женой и ребенком под предлогом защиты прав отца

Бывший муж несколько лет издевается над женой и ребенком под предлогом защиты прав отца

Друзья, мне 37 лет, меня мало чем можно удивить, но я несколько раз откладывала этот пост из-за подступивших слез.

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Oksana Я
а где мама в этот момент находится?? почему ребенку часы не наденет с записью?? что за пох со стороны матери??
Оксана Дъякова
На эмоциях наверное написанная статья, я если честно мало что поняла. Из того что поняла так это что отец встречается с ребенком и обзывает ее нецензурной бранью и ещё на видео это снимает. Мама пусть эти видео возьмёт и отнесет в суд, по-моему тут статья. Там где я живу по закону нельзя снимать на видео несовершеннолетних а тем более применять вербальное насилие
Оксана Дъякова
На эмоциях наверное написанная статья, я если честно мало что поняла. Из того что поняла так это что отец встречается с ребенком и обзывает ее нецензурной бранью и ещё на видео это снимает. Мама пусть эти видео возьмёт и отнесет в суд, по-моему тут статья. Там где я живу по закону нельзя снимать на видео несовершеннолетних а тем более применять вербальное насилие
Оксана Дъякова
На эмоциях наверное написанная статья, я если честно мало что поняла. Из того что поняла так это что отец встречается с ребенком и обзывает ее нецензурной бранью и ещё на видео это снимает. Мама пусть эти видео возьмёт и отнесет в суд, по-моему тут статья. Там где я живу по закону нельзя снимать на видео несовершеннолетних а тем более применять вербальное насилие
Оксана Дъякова
На эмоциях наверное написанная статья, я если честно мало что поняла. Из того что поняла так это что отец встречается с ребенком и обзывает ее нецензурной бранью и ещё на видео это снимает. Мама пусть эти видео возьмёт и отнесет в суд, по-моему тут статья. Там где я живу по закону нельзя снимать на видео несовершеннолетних а тем более применять вербальное насилие
Оксана Дъякова
На эмоциях наверное написанная статья, я если честно мало что поняла. Из того что поняла так это что отец встречается с ребенком и обзывает ее нецензурной бранью и ещё на видео это снимает. Мама пусть эти видео возьмёт и отнесет в суд, по-моему тут статья. Там где я живу по закону нельзя снимать на видео несовершеннолетних а тем более применять вербальное насилие
Оксана Дъякова
На эмоциях наверное написанная статья, я если честно мало что поняла. Из того что поняла так это что отец встречается с ребенком и обзывает ее нецензурной бранью и ещё на видео это снимает. Мама пусть эти видео возьмёт и отнесет в суд, по-моему тут статья. Там где я живу по закону нельзя снимать на видео несовершеннолетних а тем более применять вербальное насилие
Оксана Дъякова
На эмоциях наверное написанная статья, я если честно мало что поняла. Из того что поняла так это что отец встречается с ребенком и обзывает ее нецензурной бранью и ещё на видео это снимает. Мама пусть эти видео возьмёт и отнесет в суд, по-моему тут статья. Там где я живу по закону нельзя снимать на видео несовершеннолетних а тем более применять вербальное насилие
Оксана Дъякова
На эмоциях наверное написанная статья, я если честно мало что поняла. Из того что поняла так это что отец встречается с ребенком и обзывает ее нецензурной бранью и ещё на видео это снимает. Мама пусть эти видео возьмёт и отнесет в суд, по-моему тут статья. Там где я живу по закону нельзя снимать на видео несовершеннолетних а тем более применять вербальное насилие
Оксана Дъякова
На эмоциях наверное написанная статья, я если честно мало что поняла. Из того что поняла так это что отец встречается с ребенком и обзывает ее нецензурной бранью и ещё на видео это снимает. Мама пусть эти видео возьмёт и отнесет в суд, по-моему тут статья. Там где я живу по закону нельзя снимать на видео несовершеннолетних а тем более применять вербальное насилие
Оксана Дъякова
На эмоциях наверное написанная статья, я если честно мало что поняла. Из того что поняла так это что отец встречается с ребенком и обзывает ее нецензурной бранью и ещё на видео это снимает. Мама пусть эти видео возьмёт и отнесет в суд, по-моему тут статья. Там где я живу по закону нельзя снимать на видео несовершеннолетних а тем более применять вербальное насилие
Регина Толстоброва
Сейчас нет хороших отцов. он ребенка берет на выходные наверное, чтобы алименты не платить. Не платит алименты не давать ребенка и подать в суд на лишение родительских прав, чтобы он потом в старости не приполз к ребенку , которого поливал матом и не просил у нее помощи. С такими разговор должен коротким быть. Ну и отцы пошли.

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