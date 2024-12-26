✅Надо менять ситуацию, чтобы наши люди шли на достойную работу и заработную плату Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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✅Надо менять ситуацию, чтобы наши люди шли на достойную работу и заработную плату Глава Крыма Сергей Аксёнов.