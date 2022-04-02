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Представители епархий и Союза писателей России встретились за круглым столом в Хабаровске

Представители епархий и Союза писателей России встретились за круглым столом в Хабаровске

Круглый стол Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на тему "Взаимодействие Церкви и писательского сообщества в развитии книжной культуры на Дальнем Востоке" прошел в Хабаровске.

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