«Хочу ли я уничтожить их, или нет?» — Трамп о ключевом решении по Ирану

Президент США Трамп сообщил изданию Axios, что он «близок к принятию важного решения о том, стоит ли возобновить масштабные атаки США на Иран в попытке положить конец войне».
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Посмотрите на эту морду-лица, а это ведь лицо нации! Можно ли ждать от США что то разумное, когда всё своё существование они грабили и убивали под разными предлогами и делают это и сегодня!