Стендап-комика Славу Комиссаренко заочно приговорили к шести годам колонии

Его обвиняют в публичном оскорблении Александра Лукашенко, а также в разжигании вражды Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Славу Комиссаренко к шести годам лишения свободы, передает ТАСС.
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